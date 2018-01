Ágora eleva preço-alvo de ações das Lojas Americanas A forte estratégia de abertura de unidades físicas e o crescimento acima das taxas da concorrência no mercado online são fatores destacados pela corretora Ágora para a elevação do preço-alvo das Lojas Americanas de R$ 112,45 para R$ 119,11 o lote de mil ações preferenciais, feita pela corretora para o mês de dezembro. A recomendação é de compra para as ações. A corretora ampliou a projeção do número de novos pontos-de-venda a serem abertos pela companhia nos próximos dez anos. A previsão é que sejam inauguradas 42 lojas em 2007 e em 2008, 40 em 2009 e 2010 e 36 unidades a partir de 2011. A Ágora destaca que um estudo feito pelas Lojas Americanas ressalta a existência de 280 cidades no Brasil com mais de 100 mil habitantes, as quais comportariam, cada uma, pelo menos uma unidade da rede. A Ágora apontou também otimismo para o desempenho da companhia no Natal deste ano, depois do "forte nível de vendas no Dia das Crianças". Na avaliação da corretora, a empresa registrará um crescimento de vendas de 1,5% no conceito mesmas lojas no quarto trimestre deste ano. A instituição também ampliou a perspectiva de evolução no mesmo critério de 1% para 1,5% em 2007. Para a Americanas.com, a Ágora também aumentou a previsão do crescimento da receita bruta para este ano. De acordo com a corretora, a operação registrará expansão de 80%, acima dos 76,2% estimados inicialmente pela instituição. "O aquecimento da economia, a expansão da Internet banda larga e a 'popularização' das compras online devem contribuir para tal crescimento", afirmou em relatório. A corretora ampliou para 45% o crescimento para 2007, prevê 40% em 2008 e elevação também nos demais anos, com redução de cinco pontos porcentuais a cada período. Na avaliação da Ágora, a companhia está melhorando significativamente a estrutura de capital de giro, com redução do prazo médio dos estoques e do recebimento de clientes. A instituição ressalta que há um leve aumento no prazo médio de pagamento de fornecedores. A corretora destaca também a obtenção de melhores margens operacionais ao longo deste ano. Os cartões bandeira (Americanas Mastercard e Americanas Visa) e o co-branded, com o Itaú, avaliou, deverão gerar recebíveis que poderão ser antecipados, favorecendo a administração do capital de giro da companhia. De acordo com a corretora, a expectativa é a de que a tendência de crescimento da empresa seja mantida no quarto trimestre deste ano, devido à melhoria da renda disponível da população e à estimativa de um Natal promissor. "No longo prazo, o desempenho das vendas ainda deve ser incrementado pela maior oferta de crédito no País", informou a corretora.