Ágora revisa preço-alvo de ações de energia A Ágora Corretora revisou o preço-alvo dos papéis da CPFL Energia, Copel e Energias do Brasil (EDB) para 2007. A casa fixou em R$ 46,13 ON (ações ordinárias) da CPFL, em R$ 36,87/PNB (ações preferenciais classe B) da estatal paranaense e em R$ 44,41/ON da EDB. Além disso, a Agora manteve a percepção de alta para os papéis ON da Eletrobrás, diante da possibilidade de a União vender 4% de sua participação em ON e reduzir sua fatia para 50% e mais uma ação. A expectativa positiva para as elétricas reflete o aumento do consumo verificado este ano. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apuram crescimento de 4,8% em novembro de 2006, na comparação com o mesmo período do ano passado. O volume médio de 48.301 MW consumido mês passado é o terceiro mais elevado de 2006, atrás de março e fevereiro. No acumulado de 2006 até o novembro, a energia consumida de 521.295 MW representa incremento de 3,7% sobre igual intervalo de 2005. Para o final de ano, as projeções da Agora sinalizam crescimento do consumo, desempenho impulsionado pelas temperaturas médias mais altas. Isso estimulará a demanda nos segmentos residencial e comercial. Para o quarto trimestre de 2006, a elevação esperada é da ordem de 4,0%, na comparação com o mesmo período de 2005. Em relação ao terceiro trimestre de 2006, o aumento projeto é de 2%.