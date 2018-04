Agra Empreendimentos Imobiliários abre o capital na Bovespa A Agra Empreendimentos Imobiliários, que faz hoje seu lançamento inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), pretende lançar empreendimentos com Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 3 bilhões até o fim de 2008 (parte da companhia). Segundo informações do prospecto de oferta de ações, a Agra possui banco de terrenos com VGV de R$ 12,7 bilhões, sendo de R$ 7,5 bilhões a parcela da companhia. O VGV reflete o valor total obtido com as propriedades vendidas pela companhia. A empresa concentra suas atividades em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Recife, e nas regiões mais povoadas do Estado de São Paulo. Dos R$ 7,5 bilhões de VGV da Agra, 43,1% estão no Estado - 36,6% na região metropolitana da capital paulista, 4,7% na Baixada Santista e 1,8% no interior -, 5,6% em Recife e 1,3% no Rio de Janeiro. A companhia comprou, recentemente, terrenos em Salvador, equivalentes a 50% do seu estoque, com lançamentos previstos para pelos menos dez anos. No prospecto, a companhia informa que pretende expandir seus negócios para outras regiões metropolitanas do Brasil. A Agra é uma incorporadora com atuação, principalmente, nos segmentos residenciais destinados às classes média-alta e média. A companhia atua também na incorporação de empreendimentos para as classes alta e média-baixa, além de empreendimentos comerciais, hoteleiros e de loteamento. A companhia pretende elevar sua participação nos segmentos residenciais de alta, média-alta, média e média-baixa renda. Do banco de terrenos da empresa, 96,5% destinam-se a projetos residenciais - 72% para a classe média-alta, 15,8% para a classe média, 5,4% para a classe média-baixa, e 3,3% para a classe-alta -, 2,8% ao segmento comercial e hoteleiro e 0,7% a loteamento. A Agra informa que ficou entre as cinco maiores empresas da região metropolitana de São Paulo em 2006, segundo dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), levando-se em conta seus lançamentos para a classe média-alta e o total colocado no mercado. A maior parte dos empreendimentos da companhia tem o conceito de condomínio-clube. A Agra diz que busca antecipar tendências nas regiões em que atua, renovando e desenvolvendo bairros e áreas inexploradas comercialmente. Segundo a empresa, a interação com moradores e freqüentadores das "áreas alvo" contribui para seus altos índices de vendas e para valorizar e desenvolver essas regiões. Acionistas Na estrutura atual, a Cyrela, a Agra Incorporadora e a Grantia são os maiores acionistas, com 42,1%, 33,3% e 11,9% de participação, respectivamente. A princípio, a Agra Empreendimentos Imobiliários fará apenas oferta primária. Se for verificada demanda por ações adicionais, a companhia poderá fazer distribuição secundária de papéis dos acionistas vendedores Cyrela, Mario de Castro, Luiz Roberto Pinto, Ricardo Setton, Didier Klotz, Fernando Albuquerque e Astério Safatle, que fazem parte do seu bloco de controle. A companhia foi constituída como sociedade limitada denominada Lírio Incorporadora Ltda em agosto de 2005, pela Agra Incorporadora e por Luiz Roberto Pinto (sócio fundador da Agra Incorporadora e atual diretor-presidente da Agra Empreendimentos Imobiliários). As operações da companhia tiveram início em 31 de janeiro de 2006, já com a denominação Agra Empreendimentos Imobiliários. A empresa aumentou seu capital, e a Cyrela ingressou na sociedade. Até 31 de janeiro do ano passado, a Agra Incorporadora possuía participação no total dos empreendimentos imobiliários, incluindo aqueles em parcerias com co-incorporadoras ou construtoras por meio de sociedades de propósito específico (SPEs). Em outubro de 2006, a Agra Empreendimentos Imobiliários incorporou parte da Agra Incorporadora, parte da FAL 2 Incorporadora e ativos da Grantia.