Agra Empreendimentos Imobiliários abre o capital na Bovespa A Agra Empreendimentos Imobiliários faz hoje sua estréia na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A princípio, a Agra Empreendimentos Imobiliários fará apenas oferta primária (com a emissão de novas ações). Se for verificada demanda por ações adicionais, a companhia poderá fazer distribuição secundária de papéis dos acionistas vendedores Cyrela, Mario de Castro, Luiz Roberto Pinto, Ricardo Setton, Didier Klotz, Fernando Albuquerque e Astério Safatle, que fazem parte do seu bloco de controle. A companhia pretende lançar empreendimentos com Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 3 bilhões até o fim de 2008 (parte da companhia). Segundo informações do prospecto de oferta de ações, a Agra possui banco de terrenos com VGV de R$ 12,7 bilhões, sendo de R$ 7,5 bilhões a parcela da companhia. O VGV reflete o valor total obtido com as propriedades vendidas pela companhia. A empresa concentra suas atividades em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Recife, e nas regiões mais povoadas do Estado de São Paulo. Dos R$ 7,5 bilhões de VGV da Agra, 43,1% estão no Estado - 36,6% na região metropolitana da capital paulista, 4,7% na Baixada Santista e 1,8% no interior -, 5,6% em Recife e 1,3% no Rio de Janeiro. A companhia comprou, recentemente, terrenos em Salvador, equivalentes a 50% do seu estoque, com lançamentos previstos para pelos menos dez anos. No prospecto, a companhia informa que pretende expandir seus negócios para outras regiões metropolitanas do Brasil. A Agra é uma incorporadora com atuação, principalmente, nos segmentos residenciais destinados às classes média-alta e média. A companhia atua também na incorporação de empreendimentos para as classes alta e média-baixa, além de empreendimentos comerciais, hoteleiros e de loteamento. A companhia pretende elevar sua participação nos segmentos residenciais de alta, média-alta, média e média-baixa renda. Do banco de terrenos da empresa, 96,5% destinam-se a projetos residenciais - 72% para a classe média-alta, 15,8% para a classe média, 5,4% para a classe média-baixa, e 3,3% para a classe-alta -, 2,8% ao segmento comercial e hoteleiro e 0,7% a loteamento. A Agra informa que ficou entre as cinco maiores empresas da região metropolitana de São Paulo em 2006, segundo dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), levando-se em conta seus lançamentos para a classe média-alta e o total colocado no mercado. A maior parte dos empreendimentos da companhia tem o conceito de condomínio-clube. A Agra diz que busca antecipar tendências nas regiões em que atua, renovando e desenvolvendo bairros e áreas inexploradas comercialmente. Segundo a empresa, a interação com moradores e freqüentadores das "áreas alvo" contribui para seus altos índices de vendas e para valorizar e desenvolver essas regiões.