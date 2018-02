Agrale exporta 40 chassis Midibus para Jordânia A Agrale divulgou hoje um contrato de exportação de 40 chassis do modelo Midibus MT 12SB para a Jordânia. Os veículos foram vendidos à TIBBCO, distribuidora da companhia brasileira em Amã, capital do país. O modelo tem capacidade para 37 passageiros sentados e será usado no transporte em centros urbanos e intermunicipal. As unidades, enviadas em sistema CKD (totalmente desmontadas), serão montadas pela TIBBCO, com a supervisão de técnicos da Agrale. Os veículos receberão carrocerias da Elba House, encarroçadora de ônibus da Jordânia, e serão vendidos no mercado local e países vizinhos, como Líbano e Síria. Conforme a Agrale, o Midibus foi desenvolvido para atender à demanda por veículos mais econômicos e compactos. Em cerca de um ano, a empresa vendeu mais de 300 unidades para o exterior. A primeira exportação do veículo para o Oriente Médio foi feita no final de 2005 para o Líbano, com um lote de 30 unidades.