Agrenco investirá R$ 130 mi em usina de biodiesel no MT O presidente da Agrenco, Antônio Iafelice, se reuniu hoje com o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, para anunciar o investimento de R$ 130 milhões para a construção de um complexo industrial no Estado para a produção de energia e biodiesel. O município de Alto Araguaia foi escolhido para receber o projeto, que terá os mesmos incentivos fiscais de outras indústrias, dentro do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso (Prodeic). "Já escolhemos o terreno, fizemos com a ferrovia para passar pela nossa unidade e tivemos a garantia do governador da isonomia tarifária em relação a outras indústrias", disse Iafelice à Agência Estado, ao retornar de Cuiabá. De acordo com o executivo, a ordem para a fabricação dos equipamentos já foi dada e o complexo iniciará a fase de testes em dezembro de 2007 para atingir a capacidade máxima de produção em 2008. A indústria terá capacidade anual de esmagamento de 900 mil toneladas de soja (gerando farelo, óleo e lecitina), para produzir 165 mil toneladas de biodiesel (usando inicialmente a oleaginosa soja) por ano e gerar 189 mil MW (MegaWatt) de energia elétrica. "Produziremos o biodiesel dentro dos padrões americanos e europeus. Isso significa que nosso produto terá condições de substituir o diesel convencional (terá o mesmo poder energético) e com a vantagem de ser menos poluente. É o chamado B100", afirma Iafelice. A produção da unidade mato-grossense será distribuída em quatro destinos finais. Por atuar também na parte de transporte, a Agrenco pretende abastecer parte de sua frota com biodiesel, distribuir o produto aos agricultores associados ao projeto, exportar e atender a demanda local, visto que a empresa já possui o "selo social", necessário para vender o produto no mercado interno. "Já temos propostas de contratos de exportação de longo prazo para Europa. Na região, a utilização do biodiesel já acontece há bastante tempo", afirma. Os investimentos anunciados ao governador Blairo Maggi fazem parte de um projeto mais amplo da Agrenco de construir 3 fábricas de biodiesel no Brasil, com aporte total de US$ 110 milhões. Além do Mato Grosso, a empresa construirá unidade no Paraná e outra no Mato Grosso do Sul que, juntas, terão uma capacidade de produzir 380 mil toneladas de biodiesel por ano.