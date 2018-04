Air Canada estaria interessada na Varig O presidente do conselho de administração da VarigLog, Marco Antonio Audi, revelou ontem que a Air Canada foi contratada como consultora pelos novos controladores da Varig para trabalhar na operação de compra da companhia aérea. Segundo ele, a Air Canada já demonstrou interesse em adquirir uma fatia no controle da nova Varig. Entretanto, segundo ele, a demora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em homologar a criação da nova Varig vem atrapalhando as negociações. "Cá entre nós, quem você acha que vai querer participar em uma situação dessas?", perguntou. O executivo admitiu que demora da Anac pode prejudicar a chegada de novos parceiros. Audi, que se reuniu ontem com representantes do governo do Estado do Rio, disse que a demora da Anac prejudica o crescimento da nova companhia, que ocupa a segunda colocação em número de passageiros na ponte aérea Rio-São Paulo. "Estamos bem dispostos a recuperar a Varig. Mas tudo tem limites. Não sei dizer qual será o nosso limite", disse. Ele evitou acusar diretamente a Anac, mas insinuou que as principais beneficiadas pela demora na certificação da nova Varig são as concorrentes.