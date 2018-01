Air France abre mercado europeu para modelo da Embraer A Embraer entregou hoje para a Régional - Compagne Aérienne Européene, subsidiária do grupo Air France, a primeira aeronave do modelo 190, de um pedido de seis unidades encomendadas pela empresa. A companhia francesa também tem opção de compra para mais seis unidades. Configurada para 100 lugares, a aeronave tem preço de tabela de US$ 33 milhões. Na cerimônia de entrega, realizada na sede da empresa em São José dos Campos (SP), o presidente da Embraer, Maurício Botelho, destacou que esse será o primeiro 190 entregue para uma companhia da Europa, um mercado de grande importância para a empresa. ?A utilização da aeronave pela Air France praticamente endossa e abre oportunidades para novas vendas desse produto nesse mercado?, disse. Atualmente, a Embraer tem 257 pedidos firmes do 190. O modelo já está em operação em linhas de 10 clientes, entre eles a Air Canadá, AeroRepublica (Colômbia), Copa (Panamá), Finnair (Finlândia), Tame (Equador), além das norte-americanas Gecas, JetBlue e US Airways. Para o presidente da companhia regional, Jean-Yves Grosse, o novo modelo representa uma economia de combustível e a redução dos gastos com manutenção. ?O Embraer 190 permitirá que estendamos o alcance das nossas operações para fora da França?, disse. Ele informou ainda que a empresa atende, principalmente, executivos, um público que exige regularidade, característica que pretendemos aprimorar com o novo modelo. A Régional foi criada em março de 2001, com a fusão da Flandre Air, da Proteus Airlines e da Régional Airlines. A malha da empresa interliga cerca de 20 cidades na França e outras 30 na Europa por meio de 400 vôos diários. Com sede em Nantes, a companhia opera 65 aeronaves, incluindo 46 fabricadas pela Embraer (28 ERJ-145, 9 ERJ-135, e 9 BEM-120 Brasília). No ano passado, a empresa registrou um faturamento bruto de 545 milhões de euros, com o transporte de mais de 3 milhões de passageiros. Para 2006, segundo Grosse, a expectativa é de alcançar crescimento de 8% nos dois indicadores. Atualmente a empresa atua com uma taxa de ocupação entre 61% e 62%.