Air France cai 7% em Paris com notícia de fusão com Alitalia As ações do setor aéreo ajudaram a acentuar o movimento de baixa dos mercados europeus. Os papéis da Air France-KLM, maior operadora de vôos européia, reagiram em queda de 7,1% à notícia de que a companhia francesa está discutindo um possível fusão com a Alitalia. Por volta das 12h40 (de Brasília), os papéis da Air France caíam 6,9% em Paris. Em contrapartida, a Alitalia subia 1,6% em Milão. Às 13h11 (de Brasília), o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, caía 0,56%, o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, estava em baixa de 0,83%, e o índice DAX, de Frankfurt, limitava a queda a 0,12%, com o mercado alemão encontrando algum suporte na inesperada alta do índice do Instituto Ifo, que avalia o ambiente dos negócios entre as empresas alemãs, para 106,8 em novembro, de 105,3 em outubro. Na ausência da orientação dos mercados de Tóquio e Nova York, fechados por feriado, as bolsas da Europa cedem à pressão dos papéis de bancos e petróleo. Em Paris, o francês Credit Agricole caiu 2,1% esta manhã após o Citigroup ter rebaixado sua recomendação para as ações do banco, de manter para venda. O barril do petróleo Brent para entrega em janeiro estava sendo negociado em queda de 0,77%, em US$ 59,03, na ICE, pesando sobre as ações das petroleiras. As informações são da agência Dow Jones.