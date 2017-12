Air France expande parceria com a TAM A companhia aérea Air France anunciou hoje que está expandindo seus serviços aéreos para o Brasil, movimento que fortalece a parceria da aérea francesa com a brasileira TAM. As duas companhias assinaram acordo de code share (compartilhamento de vôos) em 1999. Os clientes da Air France agora podem voar para seis novos destinos no Brasil por meio de conexões em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os novos destinos são: Goiânia, Londrina, Natal, Porto Seguro e Vitória. Os vôos são operados pela TAM sob números de vôo da companhia francesa. Com o novo acordo, sobe para 16 o número de destinos cobertos pela Air France no Brasil: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Iguaçu, Londrina, Natal, Porto Alegre, Porto Seguro, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. Segundo comunicado de imprensa da Air France, a nova parceria reflete o compromisso das duas aéreas de consolidaram a cooperação, que deve ser ampliada nos próximos meses. As informações são da Dow Jones.