Air France-KLM estuda criar companhia de baixo custo na França A Air France-KLM tem planos de lançar uma nova companhia aérea de baixo custo na França, visando aproveitar o recente crescimento da demanda por viagens de lazer. Atualmente, a empresa está considerando ampliar as operações da unidade holandesa transavia.com para a França, dando início na próxima primavera a uma série vôos com tarifas mais baratas partindo somente do aeroporto Orly, em Paris, para Espanha, Marrocos e Tunísia - destinos favoritos dos turistas franceses para férias. Segundo analistas, o transavia.com já provou ser um sucesso na Holanda e a operação iria apresentar um pequeno risco para a companhia aérea franco-holandesa. O movimento também vai ajudar a Air France-KLM a competir com outras operadoras de vôos fretados e empresas de baixo custo como Ryanair e Easyjet. "A KLM tem muita experiência nessa área, então não há risco para o grupo", avalia Thijs Berkelder, analista da corretora Petercam, em Amsterdã. Segundo a Air France-KLM, a iniciativa ainda precisa da aprovação do conselho. Os diretores devem votar o novo projeto em reunião na próxima quarta-feira. No ano passado, a KLM obteve lucro operacional de 32 milhões de euros e receita próxima de 470 milhões de euros. Como parte do plano, a Air France-KLM disse que deve estabelecer uma nova companhia, com sede em Orly, segundo maior aeroporto de Paris. A Air France-KLM deteria 60% da nova empresa, enquanto a transavia.com ficaria com os outros 40%. No ano passado, quase 25 milhões de passageiros passaram por esse aeroporto. As informações são da Dow Jones.