Air France-KLM tem lucro de ? 374 milhões no trimestre A Air France-KLM, maior companhia aérea do mundo em receita, anunciou queda de 48% no lucro líquido durante o segundo trimestre fiscal, para 374 milhões de euros (US$ 483,7 milhões). A queda é atribuída ao menor registro de ganhos excepcionais. Entre julho a setembro do ano passado, o grupo obteve lucro de 717 milhões de euros, com a contribuição de ganhos extraordinários de 530 milhões de euros - incluindo a venda de sua participação na Amadeus. Excluindo esses ganhos, o grupo registraria salto de 26% nos lucros. Nas mesmas bases de comparação, a receita da companhia subiu 8,7%, de 5,64 bilhões de euros para 6,13 bilhões de euros. A performance ficou acima das estimativas do mercado para o período, de 359 milhões de euros. Em comunicado, a Air France-KLM reiterou sua projeção de "aumento significativo" no lucro operacional para este ano fiscal, que termina em 31 de março de 2007, comparado aos 936 milhões de euros apurados no ano passado. O lucro operacional cresceu 7,8% no segundo trimestre, de 527 milhões de euros para 568 milhões de euros. O grupo franco-holandês também confirmou que pretende lançar uma companhia aérea de baixo custo na França para aproveitar a recente crescimento na demanda por viagens de lazer. As informações são da Dow Jones.