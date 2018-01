Air France terá dois vôos diários entre SP e Paris em 2007 O grupo Air France-KLM, o maior do mundo em faturamento no setor aéreo (21,4 bilhões de euros), vai expandir sua operação no Brasil com mais dois vôos entre São Paulo e Paris. A partir do dia 8 de janeiro, serão dois vôos diários entre as duas capitais. A expansão será possível porque os governos brasileiro e francês ampliaram o acordo bilateral que estabelece uma cota de freqüências semanais que podem ser operadas por companhias em cada país, de 21 para 28. O crescimento da operação entre o Brasil e a França vai levar a Air France a contratar 70 tripulantes brasileiros, relata a diretora geral do grupo Air France-KLM no País, Isabelle Birem. A executiva estima que o recrutamento deverá ter início em março do ano que vem. De acordo com ela, haverá também admissão de funcionários da Varig que foram demitidos. No início deste mês, a companhia francesa já havia ampliado de 10 para 12 o número de vôos semanais entre São Paulo e Paris. A 13ª freqüência semanal entre as duas capitais será inaugurada ainda este ano, no dia 15 de dezembro. A Air France também opera um vôo diário entre Rio e Paris. Por meio da holandesa KLM, adquirida em 2004 por quase 800 milhões de euros, o grupo também faz um vôo por dia entre São Paulo e Amsterdã. Atualmente, o grupo tem uma participação de 18,1% no mercado brasileiro. Além de aumentar o número de freqüências semanais, a Air France tem usado uma estratégia comum entre as companhias estrangeiras para ampliar a oferta de assentos no País. Com aviões de grande porte e versões mais modernas de aeronaves já conhecidas por aqui, a empresa aumentou em torno de 50% a quantidade de passagens à venda, usando modelos da americana Boeing e da européia Airbus. "O Brasil é estratégico para a Air France-KLM. Foi o País que mais cresceu em vendas em relação ao resto do mundo", afirma Isabelle, sem revelar, porém, o porcentual de crescimento. Ela acrescenta que recentemente o Brasil passou da 13ª posição no ranking mundial da Air France para a 8ª colocação. A executiva também conta que o preço médio das passagens (yield) subiu, desafiando as concorrentes a mostrar o contrário. "Quem disser que não houve aumento está mentindo", acrescentou. Isabelle relata que a operação padrão deflagrada no centro de controle do tráfego aéreo de Brasília, que resultou em atrasos nos aeroportos de todo o País, atrasou também vôos das duas empresas do grupo. Mas a executiva disse que não pretende acionar a Justiça para pedir indenização. Segundo ela, na Europa a companhia já enfrentou problemas semelhantes e o maior prejuízo sempre é do passageiro.