Airbus afirma que levará 10 anos para alcançar a Boeing em eficiência O presidente da Airbus, Christian Streiff, disse hoje que a companhia levará cerca de 10 anos para alcançar a concorrente norte-americana Boeing em termos de desenvolvimento e eficiência. Em entrevista concedida ao jornal francês Le Monde, Streiff disse que pretende aumentar em 20% a produtividade das fábricas da Airbus nos próximo quatro anos e reduzir os custos fixos em 30%. Streiff também descreveu o programa A350 como "fundamental" para o futuro da empresa, destacando que a aeronave poderá ser montada em Toulouse (França). Os comentários vieram dois dias depois da Airbus admitir um novo atraso de 12 meses no desenvolvimento do superjumbo A380, cujo prazo de entrega já havia sido prorrogado em um ano por conta de problemas elétricos. A European Aeronautic Defence & Space Co. (EADS), controladora da Airbus, disse que os problemas causariam um prejuízo na ordem de 4,8 bilhões de euros nos próximos quatro anos e lançou um plano de reestruturação para cortar custos e melhorar a produtividade. Streiff informou também que a companhia está em negociações com os sindicatos sobre possíveis demissões, mas o executivo esclareceu que a companhia não tem "intenção alguma", no momento, de fechar fábricas. "Levaremos cerca de 10 anos para voltar ao nível da Boeing, em termos de desenvolvimento e eficiência", disse Streiff ao Le Monde. Sobre o modelo A350, Streiff comentou que "seria melhor" usar uma linha de produção já existente, mesmo que isso signifique abandonar o costume original da Airbus de dividir a produção dos aviões entre a França e a Alemanha. Ele completou que ficará a cargo do conselho da EADS decidir sobre o futuro do A350, que poderá sofrer as conseqüências dos problemas com o superjumbo, segundo alguns analistas financeiros. As informações são da Dow Jones.