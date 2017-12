Airbus contabiliza 114 encomendas durante feira na Inglaterra A fabricante de aviões européia Airbus já contabiliza 114 encomendas firmadas durante o Farnborough International Airshow (na Inglaterra), um dos mais tradicionais eventos do setor aéreo. John Leahy, chefe de vendas da companhia, revelou à Dow Jones Newswires que as aeronaves encomendas representam um total de US$ 9,65 bilhões, pelo preço de catálogo. A exposição, que teve início na segunda-feira, termina no domingo (dia 23). O executivo conversou com a imprensa após anúncio de encomenda da Wizz Air de 20 unidades do modelo A320. As informações são da Dow Jones.