Airbus entrega 320 aviões e recebe 226 encomendas até setembro A Airbus entregou 320 aviões comerciais nos primeiros nove meses do ano e recebeu 226 encomendas, de acordo com dados divulgados pela fabricante européia. Desse total, 37 unidades foram entregues no mês de setembro, período em que a companhia recebeu apenas quatro pedidos. Na semana passada, a European Aeronautic Defence & Space Co. NV (EADS), controladora da Airbus, anunciou novos atrasos (agora de 12 meses) nas entregas do superjumbo A380 em razão de problemas de produção. Para analistas, os atrasos devem minar a confiança dos potenciais compradores dos aviões da Airbus. Em vendas, a distância entre a Airbus e a Boeing Co. está cada vez maior neste ano, com a concorrente norte-americana observando vendas particularmente fortes do modelo 737 e do novo 787. Até 3 de outubro, a Boeing recebeu 723 encomendas, de acordo com o site da empresa. O desempenho é bem superior aos 226 anunciados pela Airbus até setembro. Graças à forte demanda dos modelos da família A320 nos últimos anos, a Airbus continua superando a Boeing em entregas e se prepara para atingir a meta de 440 aviões neste ano. Nos primeiros nove meses de 2006 a Boeing entregou 295 aviões. As informações são da Dow Jones.