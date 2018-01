Airbus entregou 37 aviões e recebeu 6 encomendas em maio A fabricante de aviões européia Airbus entregou 37 aviões comerciais e recebeu seis encomendas durante o mês de maio. Nos primeiros cinco meses do ano, o grupo entregou 179 aviões e recebeu 105 encomendas. A European Aeronautic Defence & Space (EADS) detém 80% da Airbus e a BAE Systems, que possui os outros 20%, está em negociações para vender sua participação para a EADS. Embora a companhia européia tenha recebido mais encomendas do que a concorrente Boeing no ano passado, a Airbus perdeu participação de mercado recentemente para a rival norte-americana no segmento de aviões de grande porte - modelos que normalmente possuem margens de lucro maior. A Airbus tem anunciado expectativa de que entregará 430 aviões neste ano. O desempenho é bem superior aos 378 aviões de 2005. As informações são da agência Dow Jones.