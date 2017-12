Airbus pode receber mais 20 encomendas do A380 em 2006 A Airbus espera conseguir mais 20 encomendas para o superjumbo A380 neste ano, apesar do recente anúncio de atrasos nas entregas. Em entrevista à radio BBC 4 de Cingapura, onde se encontra para conversar com potenciais clientes, o executivo de vendas da Airbus, John Leahy, disse ter expectativa de assinar contrato com duas companhias aéreas e garantir encomendas para mais 20 unidades do modelo até o final do ano. No mês passado, a Airbus anunciou que a programação de entregas do A380 poderá apresentar atrasos de seis a sete meses por conta de "questões industriais". A European Aeronautic Defence & Space Co. NV (EADS), que detém 80% da Airbus, informou que os atrasos vão atingir os lucros do grupo em 500 milhões de euros ao ano entre 2007 e 2010. Leahy declarou à BBC que os problemas de entrega - definidos por ele como "um constrangimento" - vão passar e dentro de dois anos serão esquecidos. "Passei por anos mais fáceis, mas estou muito feliz com o programa da Airbus", afirmou o executivo, destacando que a companhia obteve número recorde de encomendas em 2005, superando a Boeing Co. em encomendas pelo quinto ano consecutivo. Os outros 20% da Airbus pertencem à BAE Systems PLC, que atualmente tenta se desfazer dos ativos mas pediu uma auditoria detalhada da Airbus em razão da disputa sobre o valor da participação. As informações são da Dow Jones.