Airbus recebe poucas encomendas e perde espaço para Boeing A Airbus entregou 40 aviões e contabilizou apenas 12 encomendas em junho. O resultado significa que a companhia entregou 219 aeronaves durante o primeiro semestre do ano e recebeu 117 encomendas, de acordo com comunicado. A controladora da Airbus, com 80% de participação, é a European Aeronautic Defence & Space (EADS). Os outros 20% pertencem à britânica BAE Systems. Depois de superar a Boeing em encomendas nos últimos cinco anos, os atuais números destacam o fato de a Airbus ter perdido espaço para a rival norte-americana em venda de aviões. Entre janeiro e maio (últimos dados disponíveis da concorrente) a Boeing recebeu 358 encomendas e entregou 195 aviões, aproveitando a forte demanda pelos modelos 737 e 787. No mês passado, a Airbus decepcionou companhias aéreas e investidores com o anúncio de novos atrasos no programa do superjumbo A380. A fabricante não recebe encomendas do superjumbo de dois andares desde o final do ano passado. As informações são da Dow Jones.