Ajudado por Petrobrás e bancos, Ibovespa e fecha em alta

SÃO PAULO - O recuo da véspera abriu uma brecha para a Bovespa se recuperar na sessão desta quinta-feira, 2, amparada na valorização das ações da Petrobrás e na alta de Bradesco e Itaú Unibanco. O índice, assim, retomou o patamar de 53 mil pontos e terminou novamente na contramão de Wall Street.

O Ibovespa encerrou o pregão em alta de 0,66%, aos 53.106,18 pontos. Na mínima, marcou 52.758 pontos (estável) e, na máxima, foi a 53.357 pontos (+1,14%). No mês, acumula ligeira elevação, de 0,05%, e, no ano, a valorização acumulada atinge 6,20%. O giro financeiro totalizou R$ 5,457 bilhões.

Os dados do mercado de trabalho norte-americano mais fracos do que o esperado se somaram à fala dos presidentes do Banco Central, Alexandre Tombini, e da Petrobrás, Aldemir Bendine, para darem suporte à recuperação da Bolsa hoje.

A economia norte-americana criou 223 mil empregos em junho, abaixo da estimativa de abertura de 233 mil vagas. Além disso, os dados de maio e abril foram revisados para baixo.

Ontem, Tombini declarou que o objetivo do BC é trazer a inflação para o centro da meta, de 4,5%, em 2016 e que "essa determinação é um fator muito importante para evitar a transmissão para horizontes mais longos".

No caso da Petrobras, além de a empresa ter começado a divulgar seu plano de desinvestimentos, com a venda de 20% de participação nos campos de Bijupirá e Salema, por US$ 25 milhões, e alternativas para a BR Distribuidora, como um IPO, o presidente da empresa não descartou um reajuste da gasolina este ano.

Petrobrás ON subiu 0,89% e Petrobrás PN, 0,99%.

No setor financeiro, Bradesco PN avançou 1,83% e Itaú Unibanco PN, 1,34%. BB ON terminou com retração de 0,29% e Santander unit ficou estável