Ajuste fiscal ajuda os investimentos na Bolsa O bom momento do mercado acionário brasileiro veio para ficar e deve se intensificar caso a economia cresça mais do que nos últimos anos e o governo continue trabalhando para reduzir o endividamento público, na opinião de especialistas. O economista Carlos Antonio Rocca, um dos maiores especialistas do País em mercado de capitais, acredita que o movimento positivo "não tem nada a ver com os ciclos de alta vividos em alguns momentos de nossa história?. Do ponto de vista do crescimento, o mercado de ações pode ser uma importante fonte de recursos para a expansão de empresas. No que se refere à dívida pública, o raciocínio é simples: se o governo toma menos dinheiro emprestado na praça, sobram mais recursos para financiar o setor privado. Rocca escreveu um estudo em que projeta as perspectivas para o mercado de capitais nos próximos anos no Brasil. O trabalho considera que a relação dívida/Produto Interno Bruto (PIB) cairia dos atuais 50% para 40% em 2010. Nesse cenário, o total de títulos privados (ações, debêntures etc) na carteira de investidores institucionais (fundos de pensão e empresas de previdência privada) sairia dos atuais R$ 39,5 bilhões para R$ 457,5 bilhões em 2010. ?Mas a condicionante desse panorama é o ajuste fiscal?, frisa Rocca. Ainda que haja avanço nesse ponto, ele cita outros dois fatores que podem atrapalhar as projeções: a alta taxa de juros e o tamanho da economia informal, que impede empresas de abrir o capital por não se adequarem às regras do mercado. Professor da Fundação Dom Cabral e autor do livro Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências, José Paschoal Rossetti também acredita que as perspectivas para o mercado de capitais são positivas. ?O Brasil não consegue crescer hoje 5% ao ano por falta de investimentos, em especial na indústria de base. Isso abre oportunidades para o mercado de capitais.? No raciocínio dele, que parte do pressuposto de que as condições macroeconômicas permanecerão estáveis, o mercado de capitais pode suprir um volume importante de recursos para os setores que precisam de investimento. ?Grandes grupos empresariais têm nesse mercado uma fonte de capitalização.? O presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), José Guimarães Monforte, concorda com a avaliação de Rossetti em relação à demanda por recursos por parte das empresas e acrescenta que o poupador também deve ter cada vez mais interesse no mercado acionário. ?Com o juro básico em queda, o investidor começa a pensar no custo de oportunidade.? O economista Roberto Teixeira da Costa, um dos precursores do setor e primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), também vê razões para otimismo. ?O mercado está atendendo às finalidades para as quais foi criado: proporcionar liquidez para as pessoas que poupam e gerar recursos para as empresas crescerem.?