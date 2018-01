Alcoa dispara 10% no exterior com possível compra As ações da gigante norte-americana Alcoa negociados no exterior disparavam 10% esta manhã, em meio a especulações de que a maior fabricante mundial de alumínio e integrante do índice Dow Jones da Bolsa de Nova York poderia ser tornar alvo de uma oferta de US$ 40 bilhões da mineradora BHP Billiton ou da Rio Tinto. As ações da Alumina Ltd., parceira australiana da Alcoa, saltaram 5,86% na Bolsa de Sydney nesta terça-feira. As duas mineradoras consideram lançar uma proposta de compra da Alcoa, de acordo com o jornal londrino London's Times. Às 9 horas (de Brasília), a BHP subia 1,33% e a Rio Tinto avançava 1,38% na Bolsa de Londres. O jornal revela que as duas mineradoras já realizaram estudos de viabilidade para uma oferta, mas ainda não entraram em contato com o conselho de administração da companhia de Pittsburgh. As informações são da Dow Jones.