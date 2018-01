Alcoa e Exxon são destaques de alta na Bolsa dos EUA As Bolsas operam em território positivo em Nova York, com a volta dos investidores depois do feriado de Natal, mas o volume de negócios é baixo. Às 13h31 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,22%, aos 12.370 pontos. Na lista de altas, destacavam-se Alcoa, com ganho de 1,30%, para US$ 29,62, e Exxon, com avanço de 0,69%, para US$ 75,89. As ações do setor varejista apresentavam desempenho negativo ante os temores de vendas de fim de ano abaixo do esperado. Federated Department Stores caía 0,7% e Best Buy recuava 0,8%. Amazon.com caía 1,4%, embora a varejista online tenha informado que as vendas de Natal este ano foram as melhores de sua história. Microsoft operava em queda de 0,4%. O jornal The New York Times online disse que os especialistas descobriram falhas potencialmente sérias no sistema operacional Vista da empresa. O índice Nasdaq estava em alta 0,24%. No mercado de câmbio, o dólar sobe em relação ao iene e oscila pouco em relação ao euro. O iene foi pressionado pelos números de inflação divulgados no Japão, mostrando apenas um leve aumento, o que pode não ser suficiente para que o Banco Central do Japão suba o juro em sua reunião no próximo mês. O euro estava em US$ 1,3133, de US$ 1,3129 na tarde de sexta-feira, enquanto o dólar subia a 118,90 ienes, de 118,78 ienes na sexta-feira. As informações são da agência Dow Jones.