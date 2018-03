Álcool: Mitsubishi quer produzir carros flexfuel no Brasil em 2007 A Mitsubishi Motors declarou hoje que planeja produzir carros flexíveis no Brasil durante o ano fiscal de 2007 e comercializá-los nos Estados Unidos a partir de 2009. Seguindo os passos de outros fabricantes, a montadora japonesa vai tentar explorar a crescente demanda por carros bicombustíveis no País. Impulsionados pelos altos preços da gasolina, os veículos com a tecnologia flexfuel já respondem por 80% das vendas de carros novos no País. Os carros flexíveis podem rodar com álcool, gasolina ou uma mistura dos dois produtos, em qualquer proporção. Um sensor interno mede a proporção de etanol no combustível, ajustando a combustão do motor. No Brasil, os pequenos utilitários esportivos serão a base de produção dos bicombustíveis da Mitsubishi. Um pouco mais caros do que os modelos a gasolina, eles terão os mesmos níveis de desempenho e eficiência dos carros a gasolina. A também japonesa Honda Motor já introduziu, no ano passado, seu carro flexível no Brasil - o modelo Fit. Já a Toyota promete produzir o Corolla flexfuel no segundo trimestre. As informações são da Dow Jones.