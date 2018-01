Alemanha corta previsão para crescimento no PIB em 2015 de 1,8% para 1,7% A Alemanha deve crescer um pouco menos neste ano que o previsto anteriormente, mas a economia do país segue em uma trajetória positiva, diante do forte consumo privado, de acordo com o Ministério da Economia alemão. Agora, o governo prevê crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,7% para este ano, quando anteriormente projetava 1,8%.