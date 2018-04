Alemanha: FMI prevê pouso suave global; riscos são EUA e petróleo O relatório "Perspectivas Econômicas Globais" do Fundo Monetário Internacional (FMI), que deve ser divulgado oficialmente amanhã, prevê que a economia mundial terá um pouso suave este ano, com uma taxa de crescimento anualizada de 4,9%, revelou uma autoridade do Ministério das Finanças da Alemanha, que não quis ser identificada. O FMI estima expansão de 2,3% na zona do euro em 2007. Na Alemanha, o crescimento deve ser de 1,8% em 2007 e de 1,9% em 2008. "O crescimento global da economia está agora mais equilibrado", disse a fonte. Entre os possíveis riscos vistos pelo FMI estão a pressão inflacionária proveniente dos preços do petróleo e um possível esfriamento da economia norte-americana, disse a autoridade do Ministério alemão. A volatilidade maior dos mercados financeiros, um desfecho desordenado dos desequilíbrios globais e o aumento do protecionismo são também riscos potenciais à economia mundial, de acordo com o relatório do fundo. Ainda assim, o FMI está agora menos preocupado com estes riscos do que estava em setembro de 2006, quando apresentou o relatório anterior, disse a fonte. As informações são da Dow Jones.