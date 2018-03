Alinhada com fraqueza externa, Bolsa inicia negócios em queda

A Bolsa inicia os negócios em queda nesta quarta-feira, 28, dando continuidade às perdas da véspera e à espera da abertura em Wall Street. Por lá, os índices futuros das bolsas de Nova York exibem sinais mistos, ainda com as ações do setor de tecnologia no foco em meio às renovadas preocupações com a investigação sobre uso ilegal de dados de usuários do Facebook. Às 11h31, o Ibovespa operava em baixa de 0,72%, aos 83.203 pontos, pressionado pela queda generalizada das blue chips.

Internamente, persiste a cautela diante das incertezas do cenário eleitoral e os agentes monitoram a troca de cadeiras em função da composição da disputa presidencial. Somada ao exterior desfavorável, a cautela política reforça a tendência de saída do investidor estrangeiro da Bolsa. Na terça-feira, 27, inclusive, a B3 informou que o saldo que somava R$ 10 bilhões no início de fevereiro passou a ser negativo em R$ 152,554 milhões na última sexta-feira.

