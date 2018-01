Alitalia: Governo italiano diz que venderá parte de sua fatia de 49,9% O governo italiano anunciou que vai vender parte da participação de 49,9% que detém na companhia aérea Alitalia SpA com a abertura de um processo de concorrência. Em comunicado divulgado após reunião do gabinete do primeiro-ministro Romano Prodi, o governo informou que novos acionistas "corporativos e financeiros" são necessários para o relançamento da companhia. O executivo-chefe da Alitalia, Giancarlo Cimoli, disse na quarta-feira que integrar a empresa em um grande grupo internacional é sua única esperança de sobrevivência. Embora as negociações de aliança estejam se concentrando em torno da Air France-KLM, o governo disse recentemente que não vê a aliança como um negócio muito favorável. O governo espera que uma companhia doméstica fique com grande parte da Alitalia para garantir que o grupo continuará em mãos italianas, segundo informou uma fonte sindical. Como parte do plano, uma empresa estrangeira compraria as ações remanescentes da Alitalia. Além da Air France-KLM, entre os potenciais parceiros sugeridos para a empresa estão a alemã Lufthansa, a britânica British Airways, a Thai Airways International, a Air China e a Emirates Airline. O governo tem prometido encontrar uma solução para a companhia, que não apresentou lucros nos últimos quatro anos, até o final de janeiro. As informações são da Dow Jones.