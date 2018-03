ALL destinará R$ 138,4 mi de crédito do BNDES à Ferronorte e Ferroban A América Latina Logística (ALL) acrescentou hoje, por meio de sua assessoria de imprensa, informações sobre os investimentos de R$ 2,87 bilhões que a empresa realizará de 2006 a 2009, com crédito de R$ 1,12 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo a assessoria, o plano de investimentos está dividido na compra de vagões por seus clientes (35% do total a ser investido), via permanente (25%), locomotivas (25%) e tecnologia, terminais e outros (15%). Do total do crédito do BNDES, R$ 985,3 milhões serão concedidos à ALL Brasil e Novoeste e os R$ 138,4 milhões restantes financiarão os investimentos da Ferronorte e Ferroban nos anos de 2008 e 2009, uma vez que estas ferrovias (Ferroban e Ferronorte) já possuem uma linha de financiamento de R$ 265 milhões que contemplam os investimentos até o final de 2007 (aprovado em outubro de 2005).