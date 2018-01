ALL vai construir fábrica de fertilizantes no Paraná A América Latina Logística (ALL) confirmou que construirá uma fábrica de fertilizantes de R$ 15 milhões no Paraná. A unidade será administrada pela norueguesa Yara International. Já o investimento será feito por uma terceira parte, não revelada. A capacidade de produção da fábrica será de aproximadamente 2.300 toneladas diárias de fertilizantes de soja e de milho e cerca de 80% desta produção será destinada ao mercado paranaense. O restante terá como destinos os Estados de Goiás e Mato Grosso. O gerente de grãos da ALL, Sérgio Nahuz, afirmou que a empresa pretende aumentar a capacidade de transportar fertilizantes. Aproximadamente 40% dos vagões que diariamente vão a Paranaguá retornam com fertilizantes, segundo o gerente. O acordo com a Yara provavelmente aumentará a demanda da ALL no transporte do insumo. "Queremos que esse número cresça para 50%", afirmou o gerente, em comunicado. As informações são da Dow Jones.