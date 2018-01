Alta de ações continua em NY, mas limitada por cautela Os principais índices de ações do mercado norte-americano seguem em alta em Nova York, impulsionados por novas notícias de fusão corporativa, embora os ganhos sejam limitados pela cautela dos investidores na véspera da última reunião de política monetária do ano do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). O recuo dos preços do petróleo também foi citado como um fator de suporte para as ações. Embora as amplas expectativas do mercado seja de manutenção da taxa dos Fed Funds (taxa básica de juro norte-americana) em 5,25% ao ano pela quarta reunião consecutiva, os investidores estão cada vez mais nervosos com relação ao comunicado que acompanha a decisão. Depois de um número de indicadores que aumentou as dúvidas sobre o vigor da economia dos EUA nas últimas semanas, os analistas reforçaram as apostas de que um corte no juro poderá ocorrer no primeiro trimestre de 2007. Contudo, membros do Fed, incluindo seu presidente Ben Bernanke, têm declarado que continuam mais preocupados com os riscos de inflação do que com uma desaceleração econômica. Às 18h25 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 16 pontos, ou 0,13%, o Nasdaq avançava 9 pontos, ou 0,39%, e o S&P-500 registrava uma alta de 3 pontos, ou 0,24%. As informações são da Dow Jones.