Alta do juro dos títulos dos EUA pressiona dólar A alta mais acentuada dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries) pressiona o risco Brasil (alta de 2 pontos-base, para 228 pontos-base) e, por tabela, o dólar. Às 14h56, a moeda norte-americana subia 0,61%, a R$ 2,127. A preocupação com a escalada do petróleo reforça as expectativas de continuidade do aperto monetário norte-americano, dado o risco de pressão inflacionária. O juro do título do Tesouro norte-americano de 30 anos estava em 5,1401% ante 5,125% ontem; e a taxa do título de 10 anos subia a 5,0367% de 5,027% de quarta-feira. No mercado de ações, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caía 0,43%, aos 39.767 pontos.