Alta do petróleo apaga ganhos das Bolsas de NY Os ganhos iniciais do mercado de ações norte-americano evaporaram pela manhã em meio aos preços em alta do petróleo e aos sinais de que o conflito entre Líbano e Israel não terá um fim em breve. Por volta das 12h45 (de Brasília), o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York operava em baixa de 0,06%, enquanto o índice Nasdaq cedia 0,38%. No mesmo horário, o contrato de petróleo bruto para agosto transacionado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) avançava 1%, para US$ 76,06 o barril. Mas as ações de grandes empresas que divulgaram balanços financeiros positivos do segundo trimestre, antes da abertura do pregão, sustentam-se em alta. É o caso de Coca-Cola (+1,4%) e United Technologies (+1,1%), embora esta última tenha registrado desempenho melhor mais cedo. A também componente do índice Dow Jones Johnson & Johnson, ao contrário, recuava 1,3%. Mas o dia ainda não acabou e os investidores aguardam, para depois do fechamento, os resultados de Yahoo e IBM. Balanços de empresas de tecnologia serão acompanhados de perto, depois de diversos alertas divulgados por companhias do setor recentemente. As informações são da Dow Jones.