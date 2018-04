Alta dos aluguéis em São Paulo fica acima da inflação O valor dos aluguéis residenciais na capital paulista apresentou alta superior à variação média do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) nos últimos 12 meses encerrados em março. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Paulo Picchetti, em entrevista à Agência Estado. No período, enquanto os aluguéis avançaram 3,45% o indicador paulistano subiu 2,14%. O comportamento dos aluguéis ratifica uma tendência que vem sendo observada nos últimos meses e que já vinha sendo destacada por alguns economistas do mercado financeiro. De acordo com eles, os preços dos não-comercializáveis, representados pelo setor de serviços, estão seguindo na contramão dos comercializáveis. Na avaliação dos especialistas, enquanto os preços dos comercializáveis vêm sendo influenciado pelo comportamento de queda do dólar ante o real, os dos não-comercializáveis refletem a melhora da condição de vida do brasileiro, graças ao aumento do poder aquisitivo e ao próprio cenário confortável da inflação no País. Com a condição de vida em níveis um pouco mais satisfatórios, o consumidor tem adquirido alguns serviços até então distantes ou ampliado conquistas anteriores. Como muitos dos preços não-comercializáveis estavam por um longo tempo represados, o aumento na demanda tem provocado as elevações de preço. "O valor dos aluguéis é um exemplo clássico entre os preços não-comercializáveis que estão se recuperando", comentou Paulo Picchetti. "Tem aumentado, em média, 0,30% a cada mês desde o início de 2007", acrescentou o economista. Segundo os cálculos do pesquisador da FGV, apesar de apresentarem alta maior do que a média do IPC-S em 12 meses, os aluguéis acumulam variação positiva idêntica à do indicador entre janeiro e março, de 0,56%.