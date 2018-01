AmBev anuncia compra da cervejaria canadense Lakeport A AmBev comunicou hoje a assinatura de um contrato para compra da cervejaria Lakeport, com sede em Ontário (Canadá), por 201,4 milhões de dólares canadenses (cerca de US$ 171 milhões). Segundo aviso ao mercado, o negócio foi fechado por meio da subsidiária Labatt, que ofertou 28 dólares canadenses por cota do fundo Lakeport Brewing Income. Em nota, a CEO da Lakeport, Teresa Cascioli, disse ter recomendado aos cotistas que aceitem a proposta. O conselho de curadores de Lakeport fará o mesmo. Tais investidores receberão, dentro de 21 dias, um documento contendo detalhes da oferta. Como é praxe, a operação deverá ser notificada ao Competition Bureau, órgão antitruste canadense. A Lakeport produz nove marcas proprietárias, das quais duas, a Lakeport Honey Lager e a Lakeport Pilsener, estão entre as mais vendidas da província. A companhia tem aproximadamente 200 funcionários na sua fábrica em Hamiton, Ontário.