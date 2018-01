AmBev compra controle da Cintra por US$ 150 milhões A companhia de bebidas AmBev assinou contrato de compra da totalidade das quotas que a Goldensand Comércio e Serviços possuía, como controladora, na Cervejarias Cintra Indústria e Comércio Ltda. Em nota, a companhia diz que o valor total da operação é de aproximadamente US$ 150 milhões e não inclui a aquisição das marcas e dos ativos de distribuição da Cintra, que poderão ser incluídos no negócio por opção do vendedor. "O fechamento da operação está condicionado à implementação de condições típicas a este tipo de operação", afirma a AmBev. Na nota, o diretor-geral da empresa, Luiz Fernando Edmond, diz que a "operação é necessária para a ampliação de nossa capacidade fabril, visando a atender ao contínuo crescimento dos mercados de refrigerante e cerveja". AmBev é a maior cervejaria do Brasil e da América do Sul por meio de suas cervejas das marcas Skol, Brahma e Antarctica. A empresa também produz e distribui refrigerantes como Guaraná Antarctica, além de Pepsi, Gatorade e Lipton Ice Tea, em virtude de sua associação com a Pepsi. A Cintra está presente no Brasil há dez anos e possui duas fábricas, localizadas em Piraí (RJ) e Mogi Mirim (SP).