AmBev conclui operação de aumento de participação na Quinsa A AmBev anunciou hoje a finalização da operação de aumento de participação no capital social da cervejaria Quilmes Industrial S.A. (Quinsa), com o pagamento dos valores acordados. Em abril, a Beverage Associates Corp. (BAC) vendeu a totalidade de suas ações em Quinsa para a AmBev por um preço total de US$ 1,25 bilhão. Assim, a participação da AmBev no capital social da Quinsa aumentou de 56,72% para 91,18%. Segundo a companhia, o negócio vai elevar as sinergias entre as operações das empresas no Cone Sul e reafirma o objetivo de crescimento dos mercados argentino, uruguaio, paraguaio, boliviano e chileno.