AmBev declara guerra à Femsa A AmBev decidiu contra-atacar a mexicana Femsa, dona da Kaiser, que lançou recentemente no Brasil, com estardalhaço, a cerveja Sol. Mas o contra-ataque virá em outro segmento - nos refrigerantes. A AmBev vai diminuir em 20% os preços de sua linha de refrigerantes, que inclui o guaraná Antarctica, como forma de tirar mercado da Coca-Cola no País. A Femsa engarrafa e distribui os produtos Coca-Cola nos Estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso. A AmBev também resolveu se tornar patrocinadora dos Jogos Panamericanos, que serão realizados no Rio em 2007. A cota para o guaraná Antarctica foi fechada em apenas uma semana de negociações. A Femsa já era patrocinadora dos Jogos, com a cerveja Sol. O valor envolvido nessa ação de marketing não foi divulgado pela AmBev, mas acontece em decorrência do incômodo causado pelo bom desempenho da Sol, que em apenas 12 dias de comercialização ultrapassou em 240% o volume de vendas previsto para o mês. Distribuição As duas empresas estão trocando chumbo em mercados onde são líderes. A AmBev é dona das marcas Brahma, Skol e Antarctica e domina mais de 70% do mercado nacional de cerveja. Em refrigerantes, porém, o jogo se inverte. A Femsa é responsável pela distribuição de Coca-Cola no principal mercado do País. Segundo dados do instituto ACNielsen, a Coca-Cola tem 55,4% do mercado nacional de refrigerantes. Especialistas dizem que a AmBev e a Femsa disputam não só a preferência do consumidor, mas também a dos distribuidores de bebidas. A Femsa, segundo os especialistas, pode usar seu poder como distribuidor para tirar espaço da AmBev. A Femsa responde por 30% da distribuição da Coca-Cola no Brasil. O sistema de distribuição da Coca-Cola teria sido fundamental no sucesso do lançamento da Sol e também seria a razão pela qual a AmBev está demonstrando tanta preocupação com a Femsa, que hoje tem uma participação muito pequena no mercado de cervejas. Uma das razões do fracasso da Molson, antiga dona da Kaiser, foi ter entrado em conflito com os distribuidores da Coca-Cola. No passado, a ligação entre distribuição de refrigerantes e cervejas deu margem a muitas denúncias de vendas casadas - em que um fabricante de refrigerante (ou cerveja) só vende produtos a um dono de bar, restaurante ou supermercado se ele levar uma cerveja (ou refrigerante) da mesma empresa. Desta vez, as concorrentes ainda não trocaram acusações formais, mas estão se movimentando para garantir espaço. A Femsa informa através de assessoria que 'não comenta sobre estratégias da concorrência'. Já a gerente de Refrigerantes da AmBev, Adrianne Elias Vasquez, preferiu não comentar o assunto. Mas disse que 'o guaraná Antarctica, por ser a terceira marca de refrigerante mais vendida no Brasil, não precisa de cerveja para garantir vendas junto aos comerciantes.'