AmBev investirá US$ 60 mi em fábrica de embalagens de vidro A AmBev irá investir US$ 60 milhões em uma fábrica de embalagens de vidro, a ser instalada ao lado da unidade localizada em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Com duas linhas de produção para long neck e uma para 635 ml, a planta terá capacidade para 100 mil toneladas de vidro por ano, o que significa cerca de 450 milhões de garrafas, perto de 57% da demanda total da empresa. Na segunda-feira, a AmBev lançará a pedra fundamental em uma cerimônia da qual participam Victorio De Marchi, presidente do conselho de administração e Milton Seligman, diretor de Assuntos Corporativos, além de autoridades locais. A inauguração está prevista para o terceiro trimestre do próximo ano. Devem ser gerados 150 empregos diretos. A medida faz parte da estratégia da AmBev de investir na verticalização da produção, como forma de otimizar custos. Será a primeira fábrica de vidro da companhia, que já está atuando na produção de concentrado de guaraná, matéria-prima do refrigerante, de cevada para cerveja e de rolhas metálicas (tampinhas). A redução de custos a ser conquistada não foi ainda dimensionada, segundo informou a empresa. A fábrica do Rio é a maior e uma das mais modernas no país e abastece os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A unidade de vidros ocupará uma área de 24 mil metros quadrados.