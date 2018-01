Ambev recorre contra a Femsa A disputa entre as cervejarias AmBev e Femsa ganhou mais um round, agora no campo das embalagens. A AmBev recorreu da decisão dada em primeira instância na quarta-feira ao seu pedido de retirada do mercado da marca Sol, da concorrente Femsa, e entrou com novo recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo, no final da tarde de ontem. A AmBev insiste em que a similaridade entre os rótulos da Sol e da sua marca líder em vendas, a Skol, que detém 32% de participação do mercado de cervejas, deve ser reconsiderada. Considera que a atitude da Femsa configura concorrência desleal e pede que a Femsa retire a atual embalagem de circulação e desenvolva outro rótulo. A petição, assinada por profissionais do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, alega má fé da Femsa ao copiar 'descaradamente' os elementos que compõem o rótulo da Skol. Para apoiar o atual recurso, os advogados se valeram de estudo gráfico, preparado pelo escritório Narita Design, e uma análise comparativa sobre embalagens de cervejas, elaborada pelo Instituto Ipsos. Fala-se da proximidade dos tons de amarelo ao formato de letras usados no rótulo da Sol. Salienta ainda o fato de a mexicana Femsa comercializar em outros mercados a mesma marca Sol com rótulo completamente distinto do adotado no Brasil. "Pérfida estratégia" "Os mexicanos que assumiram a Kaiser (...) não parecem ter o menor respeito por lei alguma: para ganhar mercado (a Kaiser tem uma participação modesta) acham que vale tudo", informa o recurso. O fato de o recurso anterior com pedido similar não ter sido atendido, segundo a AmBev, deve-se ao fato de a Justiça não ter percebido "as sutilezas da pérfida estratégia de marketing: reconheceu que os rótulos eram semelhantes, mas sublinhou que eles não eram iguais" . A Femsa não se pronunciou sobre o assunto.A Femsa questiona a AmBev num processo parecido na Justiça. Segundo a empresa mexicana, a AmBev lançou a cerveja Puerto del Sol com o nome, a garrafa e o símbolo muito parecidos com os da Sol, antes de seu recente relançamento no Brasil. A marca Sol foi registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 1997.