AmBev tem lucro de R$ 486,1 milhões no 3º trimestre A AmBev (Companhia de Bebidas das Américas) registrou lucro líquido de R$ 486,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 21,8% na comparação com igual período de 2005. A receita líquida aumentou 10,9%, para R$ 4,337 bilhões, e o lucro bruto cresceu 13,5%, para R$ 2,857 bilhões. O lucro antes de juros e impostos (Ebit, na sigla em inglês) totalizou R$ 1,531 bilhão, com alta de 27,9%, e o Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações) subiu 18%, para R$ 1,824 bilhão. O resultado financeiro negativo cresceu 12,8%, para R$ 273,6 milhões. Ao final do período, a empresa tinha dívida líquida de R$ 7,283 bilhões. O patrimônio líquido ao final do período era de R$ 19,402 bilhões. A AmBev ainda não divulgou os números acumulados do ano. A AmBev atua em quase toda a América Latina por meio de operações próprias (Venezuela, Guatemala, Peru, Equador, Nicarágua, El Salvador e República Dominicana) e da associação com a Quilmes (Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile). A companhia, que é a maior cervejaria da América Latina, foi criada em 1º de julho de 1999, com a associação das cervejarias Brahma e Antarctica. A AmBev está presente em 14 países. Com a aliança global firmada com a belga InBev, em 3 de março de 2004, a empresa passou a ter operações na América do Norte com a incorporação da Labatt canadense.