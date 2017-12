Americanas diz que tomará providência sobre pedido de falência A Lojas Americanas informa que "acabou de tomar conhecimento" de dois requerimentos de falência, um contra a empresa, outro contra seu braço de internet, o Americanas.com, perante a 2ª Vara Empresarial e 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O requerente é José Alberto Pastore, que detém títulos de cerca de R$ 94 mil de emissão do fornecedor Toka Indústria e Comércio de Móveis LTDA. A empresa informa que as providências de praxe serão adotadas ainda hoje com a realização de depósito elisivo, para eventual discussão judicial. A legislação brasileira prevê que possa ser considerado como falido o devedor que, após ter tido um título não pago e protestado, não faça o depósito elisivo no prazo de 24 horas para eliminar sua declaração de falência.