Ampla dará bônus de energia a consumidores durante a Copa A distribuidora Ampla, que atende o interior do Estado do Rio de Janeiro, vai dar energia elétrica de graça na Copa do Mundo. A promoção é válida para clientes que têm medição eletrônica e estão com as contas pagas em dia há pelo menos seis meses. Segundo a empresa, promoção acontecerá de forma crescente. Conforme a seleção brasileira passar para as fases seguintes do campeonato, mais bônus o cliente recebe. Nas três primeiras partidas serão abatidos os custos das duas horas de consumo de energia distribuída durante o jogo. Durante os três jogos das fases seguintes (oitavas de final, quartas de final e semifinal) estes consumidores terão três horas de consumo grátis, em cada dia de jogo. E se o Brasil sair-se vencedor, distribuidora vai duplicar todo o tempo de energia grátis dado aos clientes, chegando a um total de 30 horas de consumo gratuito. O desconto virá para os clientes na conta do mês de agosto.