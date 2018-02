Anac aceita plano para linhas apresentado pela VarigLog A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que aceitou o plano básico de linhas apresentado pela Aéreo Transportes Aéreos S/A, empresa criada pela VarigLog para comprar e administrar a nova Varig. De acordo com a nota, a aprovação dá início ao processo de homologação da Aéreo como empresa de transporte aéreo de passageiros. "Antes de 11 de maio, a antiga Varig realizava 272 vôos, entre transporte de passageiros domésticos. Mas o Plano Básico de Linhas apresentado pela nova Varig reduz as atividades da empresa para 124 vôos. Isso significa que a companhia deixará de realizar 148 vôos", informa a nota da Anac. Por meio de correspondência enviada ao juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio, e à Aéreo, a Anac informa que vai abrir licitação para que outras concessionárias possam operar no aeroporto de Congonhas. Segundo a Anac, a Varig ocupava 125 autorizações para pouso de decolagem (slots) nesse aeroporto, mas a nova malha aérea da companhia dispensou 53 slots, que entrarão no sistema de rodízio da agência.