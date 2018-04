Anac aprova a venda da Varig para Gol A compra da Varig pela Gol, anunciada há uma semana, ganhou o sinal verde da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A autorização prévia da Anac aconteceu em tempo recorde, apenas algumas horas depois de o presidente da Gol, Constantino de Oliveira Junior, apresentar formalmente seu plano de negócios para a Varig à diretoria da agência, na terça-feira à tarde. Pela dimensão do negócio, a aquisição precisa ainda ser apreciada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Por meio de sua subsidiária GTI, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, holding dona da companhia aérea Gol, adquiriu a Varig (oficialmente denominada VRG) por US$ 320 milhões. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto na quarta-feira, dia 28. Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou ao diretor-presidente da Anac, Milton Zuanazzi, que fosse rápido na apreciação do negócio. O recado foi reforçado pelo Ministro das Relações Institucionais, o mineiro Walfrido Mares Guia, que foi chefe de Zuanazzi quando esteve à frente do Ministério do Turismo. Em um comunicado divulgado ontem, a Gol afirmou que, com a autorização da Anac, está pronta para iniciar a gestão da Varig. ?A autorização da Anac significa que, a partir de agora, assumiremos a VRG, implementando nosso eficiente modelo de gestão de baixo custo. No curto prazo, a Varig será reposicionada no mercado como uma empresa competitiva?, declarou Constantino Junior no comunicado. ?A Varig incorporará conceitos modernos, reduzirá os custos operacionais e obterá aumento da eficiência.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.