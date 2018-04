Anac autoriza TAM a voar para Caracas; rota começa em 6 meses A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a TAM a iniciar operações regulares para Caracas, na Venezuela. O vôo partirá do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e realizará escala em Manaus. "A companhia implementará o vôo para Caracas dentro do prazo de seis meses. Todas as providências necessárias para a operação desta freqüência já estão sendo tomadas pela TAM", diz um aviso da empresa. "A data de início e os horários deste vôo serão anunciados oportunamente." A empresa já opera duas freqüências diárias para Santiago, no Chile, e faz 56 vôos por semana para Buenos Aires, na Argentina. Com a TAM Mercosur, serve também Assunção e Ciudad del Este (Paraguai), Córdoba (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba (Bolívia). A companhia oferece ainda uma freqüência diária para Lima, no Peru, operada em conjunto com a Taca. No mercado internacional intercontinental, a TAM vai a Paris (três vôos por dia, um deles partindo do Rio de Janeiro), Londres e Milão (freqüências diárias). A empresa opera ainda cinco vôos diários para os Estados Unidos - dois para Nova York e três para Miami, sendo que um destes sai de Fortaleza, com escala em Belém e Manaus. "A estratégia da TAM para o segmento internacional é a de crescer seletivamente em mercados rentáveis. A companhia fechou o último mês de março com 62,9% de participação entre as empresas brasileiras que operam no mercado internacional, de acordo com as estatísticas oficiais da Anac."