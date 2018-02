Anac autoriza vôos reguladores da Gol para Lima, no Peru A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou a Gol a operar vôos regulares para Lima, no Peru. Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de São Paulo, a companhia aérea diz que está tomando as providências necessárias para iniciar a nova rota. Serão 14 vôos por semana para a capital peruana, com aeronaves Boeing 737-800 NG. "Lima se soma a outros sete destinos internacionais e demonstra o esforço da empresa para popularizar o transporte aéreo na América do Sul. Além do Peru, em breve estaremos voando também para o Chile?, afirma o vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, Tarcísio Gargioni.