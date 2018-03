Anac cancela 119 vôos domésticos da Varig A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou hoje, em sua página da internet, o cancelamento de 119 vôos domésticos da Varig, de um total de 270 linhas a que a companhia tinha direito desde que recebeu sua homologação como empresa de transporte aéreo (certificado conhecido como Cheta), em 14 de dezembro passado. A partir dessa data, a Varig tinha 30 dias para operar todos os vôos, mas o órgão regulador da aviação civil constatou que a empresa operou apenas 151. No aeroporto de Congonhas, a Varig tinha direito a 125 slots (permissões de pouso e decolagem), mas a Anac verificou que a companhia operou só 102 slots. Os 49 espaços restantes, informou a Anac, "serão espalhados em diversos aeroportos pelo País". A Varig informou que foi notificada hoje da decisão e que ainda está analisando o documento. Não foi confirmado se haverá alguma declaração oficial da companhia. Nos vôos internacionais, a Varig terá 180 dias, a partir da homologação, para comprovar que pode operar as linhas a que tem direito. Atualmente, a Varig voa apenas para quatro destinos no exterior: Buenos Aires, Caracas, Bogotá e Frankfurt.