Anac começa a distribuir slots da Varig em 11/10 A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) marcou para o dia 11 de outubro o início do processo de distribuição entre as companhias aéreas de 28 horários de pousos e de decolagens (slots) no aeroporto de Congonhas. A Anac publicou hoje no Diário Oficial da União um aviso de convocação das empresas aéreas interessadas. A distribuição será feita por um sistema de rodízio criado pela agência para dividir os slots nos aeroportos mais movimentados do País. A publicação no Diário Oficial confirma decisão anunciada pela diretoria da agência na semana passada após reunião no Rio de Janeiro. A redistribuição, que estava inicialmente marcada para o dia 14 de setembro, foi interrompida por uma liminar da justiça empresarial do Rio. O Tribunal Regional Federal (TRF) do Rio cassou a liminar após recurso da Anac.