Anac fará redistribuição de 56 horários de vôos A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vai distribuir, nos próximos dias 14 e 15 de setembro, 56 horários para pousos e decolagens (slots) no aeroporto de Congonhas (SP). Segundo aviso de edital, publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, assinado pelo diretor-geral, Milton Zuanazzi, a distribuição vai ocorrer obedecendo à resolução da agência que implantou o sistema de rodízio para as companhias aéreas terem acesso aos novos slots disponíveis em Congonhas. O aviso de edital não deixa claro se estes horários eram operados pela Varig. No primeiro dia (14), as empresas concessionárias interessadas em participar do sorteio das posições deverão apresentar documentos que comprovem sua condição de empresa regular do setor aéreo. Na seqüência, haverá o sorteio das posições de cada empresa na grade de rodízio e somente depois disso as empresas escolherão entre os slots disponíveis. Esse procedimento ocorrerá às 10 horas, na sede da Anac em Brasília. No dia seguinte, as empresas que participaram do sorteio deverão apresentar à agência documentação para a habilitação das escolhas e a confirmação de que elas cumpriram todos os requisitos definidos pela resolução da Anac.